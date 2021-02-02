Liverpool'un Kamerunlu savunmacısı Matip sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un savunma oyuncusu Joel Matip, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligdeki Tottenham maçında sakatlanan Matip'in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini belirtti.

29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in de sakat olması nedeniyle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Liverpool, ara transfer döneminde Ben Davies ve Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya