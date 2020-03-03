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Liverpool’un Everton Galibiyetinin Perde Arkası

2019-20 FA Kupası 3. Tur’unda ezeli rakibi Everton’i ağırlayan Liverpool, genç oyuncusu Curtis Jones’un golüyle 1-0 galip geldi ve bir üst tura yükseldi. İşte maçın öncesi ve sonrasıyla perde arkası görüntüleri..

03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21

2019-20 FA Kupası 3. Tur'unda ezeli rakibi 'i ağırlayan , genç oyuncusu Curtis Jones'un golüyle 1-0 galip geldi ve bir üst tura yükseldi. İşte maçın öncesi ve sonrasıyla perde arkası görüntüleri..

Kaynak: Dugout

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