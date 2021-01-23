Liverpool'un Değişmez Bekleri: Andy Robertson ve Trent Alexander-Arnold
23.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:18
2017 yılından itibaren Andy Robertson ve Trent Alexander-Arnold Liverpool kadrosunun değişmez isimleri oldular. Liverpool ataklarının kilit ismi olan bu ikilinin performanslarının hikayesine birlikte göz atalım.
2017 yılından itibaren Andy Robertson ve Trent Alexander-Arnold Liverpool kadrosunun değişmez isimleri oldular. Liverpool ataklarının kilit ismi olan bu ikilinin performanslarının hikayesine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout