Liverpool'un Crystal Palace Maçının Perde Arkası
Liverpool, Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Jurgen Klopp önderliğindeki Liverpool, Premier Lig'de namağlup liderliğini sürdürdü. İşte maçın perde arkası...
28.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:13
Liverpool, Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Jurgen Klopp önderliğindeki Liverpool, Premier Lig'de namağlup liderliğini sürdürdü. İşte maçın perde arkası...
Kaynak: Dugout
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