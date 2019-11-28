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Liverpool'un Crystal Palace Maçının Perde Arkası

Liverpool, Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Jurgen Klopp önderliğindeki Liverpool, Premier Lig'de namağlup liderliğini sürdürdü. İşte maçın perde arkası...

28.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:13

, Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda 'ı 2-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. önderliğindeki Liverpool, Premier Lig'de namağlup liderliğini sürdürdü. İşte maçın perde arkası...

Kaynak: Dugout

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