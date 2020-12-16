Liverpool - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Liverpool - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:56
Liverpool - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Liverpool - Tottenham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Liverpool - Tottenham maçıdır. Peki Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Liverpool - Tottenham maçı 16 Aralık Çarşamba günü, bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

LİVERPOOL - TOTTENHAMMAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Liverpool - Tottenham maçını S Sport, D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarından izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL - TOTTENHAMMAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Anfield Stadyumu, Liverpool'da oynanacak.

İlgili Haberler

Arsenal - Southampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Arsenal - Southampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Leicester City - Everton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Leicester City - Everton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Leeds United - Newcastle İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Leeds United - Newcastle İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Defne Samyeli Hakan Taşıyan Sermiyan Midyat
Spor Çağdaş Atan Serdar Aziz Pierre Webo Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Ankara Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Liverpool - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:59:29. #1.15#
title