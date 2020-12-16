Liverpool - Tottenham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Liverpool - Tottenham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Liverpool - Tottenham maçıdır. Peki Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Liverpool - Tottenham maçı 16 Aralık Çarşamba günü, bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

LİVERPOOL - TOTTENHAMMAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Liverpool - Tottenham maçını S Sport, D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarından izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL - TOTTENHAMMAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Anfield Stadyumu, Liverpool'da oynanacak.