Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Tercüman'a Övgüde Bulundu: Çok Erotik Sesiniz Var

Liverpool, bu akşam Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Paris Saint Germain ile çok kritik bir maça çıkacak. Kırmızılar'ın teknik patronu Jurgen Klopp, deplasmanda oynayacakları mücadele öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.

Neşeli olduğu görülen Alman menajer, sözlerini Fransızcaya çeviren tercümana çok ilginç bir övgüde bulundu. Klopp'un tercümana yönelik "Bu arada çok erotik bir sesiniz var." şeklindeki ifadeleri salonda gülüşmelere neden oldu.

(Fanatik)