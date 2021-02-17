Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü: "Performansından çok memnunum"
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Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü: "Performansından çok memnunum"

17.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:10
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın Leipzig karşısındaki performansı, teknik direktör Jurgen Klopp'u mutlu etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın Leipzig karşısındaki performansı, teknik direktör Jurgen Klopp'u mutlu etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0 yendikleri maçtan sonra Ozan Kabak'la ilgili soruyu yanıtlayan Klopp, "Schalke 04'te uzun zaman geçirdikten sonra takımda yeniydi ama duruşu iyiydi. Performansından çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Kaleci Alisson'a çok fazla iş düşmediğini belirten deneyimli teknik adam, tüm takımın performansının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Ozan Kabak ise maç sonu açıklamasında "Takımda yeni ve genç bir oyuncuyum. Burada çok yıldız futbolcu var. Uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Leipzig karşısında çok iyi oynadıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini aktaran milli futbolcu, "Rakibimiz çok iyi bir takım ve Bundesliga'da ikinci sırada ama oyunu iyi kontrol ettik. İlk yarıda güzel fırsatlar yakaladık, ikinci yarıdaki hatalarıyla da golleri bulduk." değerlendirmesini yaptı.

Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, takım arkadaşları Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold'ı geride bırakarak "Maçın adamı" seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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