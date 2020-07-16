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Liverpool Teknik Direktörü Klopp, kaçan puan rekorunu önemsemiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, kaçırdıkları "en fazla puan alarak şampiyon olan takım" unvanını önemsemediğini belirtti.

Liverpool Teknik Direktörü Klopp, kaçan puan rekorunu önemsemiyor
16.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:19

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, kaçırdıkları "en fazla puan alarak şampiyon olan takım" unvanını önemsemediğini belirtti.

Liverpool, ligde dün Arsenal'a 2-1 kaybederek 93 puanda kaldı ve Manchester City'nin 2017-2018 sezonunda 100 puana ulaşarak kırdığı rekoru geçme şansını kaybetti.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada konuyu değerlendiren Klopp, "93 puandayız ve çok erken bir şampiyonluk yaşadık. 100 puan veya daha fazlasına ulaşamayacağız diye bundan olumsuz bir sonuç çıkaracak değilim. Futbolcular olağanüstü bir sezon geçirdiler ve kimse bunu onlardan çekip alamaz." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, ligde Chelsea ve Newcastle United ile oynayacakları son iki maçı kazanarak sezonu 99 puanla tamamlamak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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