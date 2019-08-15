Liverpool Teknik Direktörü Klopp: İstanbul bizim için özel bir yer

15.08.2019 12:57

Liverpool Teknik direktörü Jurgen Klopp, UEFA Süper Kupa Finali'nde geriye düştükleri maçta penaltı atışları sonucu Chelsea'yi yenmeleri sonrası İstanbul'daki atmosferin harika olduğunu belirterek "Burası bizim için özel bir yer" dedi