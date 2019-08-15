Liverpool Teknik Direktörü Klopp: İstanbul bizim için özel bir yer

Liverpool Teknik Direktörü Klopp: İstanbul bizim için özel bir yer

Liverpool Teknik direktörü Jurgen Klopp, UEFA Süper Kupa Finali'nde geriye düştükleri maçta penaltı atışları sonucu Chelsea'yi yenmeleri sonrası İstanbul'daki atmosferin harika olduğunu belirterek "Burası bizim için özel bir yer" dedi.

15.08.2019 12:57

Liverpool Teknik direktörü Jurgen Klopp, UEFA Süper Kupa Finali'nde geriye düştükleri maçta penaltı atışları sonucu Chelsea'yi yenmeleri sonrası İstanbul'daki atmosferin harika olduğunu belirterek "Burası bizim için özel bir yer" dedi

Liverpool Teknik Direktörü Klopp: İstanbul bizim için özel bir yer
Kaynak: Euronews.com

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