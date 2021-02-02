Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın "çok büyük bir yetenek" olduğunu söyledi
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın "çok büyük bir yetenek" olduğunu söyledi

02.02.2021 02:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 02:44
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonuna kadar kiraladıkları Ozan Kabak'ın "çok büyük bir yetenek" olduğunu ve birlikte çalışmayı "dört gözle" beklediklerini belirtti.

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonuna kadar kiraladıkları Ozan Kabak'ın "çok büyük bir yetenek" olduğunu ve birlikte çalışmayı "dört gözle" beklediklerini belirtti.

Liverpool'un resmi web sayfasında açıklamalarına yer verilen Klopp, Ozan Kabak'ın genç yaşta Almanya'ya transfer olduğunu ve kimsenin onun "büyük yeteneği" konusunda şüphesinin bulunmadığını kaydetti.

Klopp, "O, sadece 20 yaşında. Almanya'da iki takımda görev aldı. Futbolcusu olduğu Schalke 04 ligde kötü durumda. Ozan için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyorum çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu sunabiliriz. Biz onun için uygun bir futbol adımıyız." ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak'ı "çok büyük bir yetenek" olarak niteleyen Klopp, genç futbolcuyla çalışmayı dört gözle beklediklerini bildirdi.

Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiraladığını duyurmuştu.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın transferine ilişkin işlemlerin tamamlandığı ve 19 numaralı formayı giyecek milli futbolcunun hafta içi Liverpool kentine geleceği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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