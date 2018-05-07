Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Kendisini Yere Atan Salah'a Sinirlendi

Premier Ligde Liverpool, Chelsea'ye 1-0 kaybederken teknik direktör Jürgen Klopp, bu sezon harika bir performans gösteren Mısırlı yıldız Muhammed Salah hakkında konuştu.

"BÖYLE ŞEYLER GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Alman teknik adam, Chelsea maçında hakemi kandırmaya yönelik hareket yapıp sarı kart gören Salah'ı eleştirirken "Böyle haraketleri görmek istemiyorum. Onun da istemediğine eminim ama oldu. Yaptığı şey iyi değildi. Daha iyisini yapabilecek kapasiteye sahip. Buna hiç şüphe yok." diye konuştu.

Salah'ın üst üste iki maçta eski takımlarına karşı oynadığını hatırlatan Klopp, "Roma'da da Chelsea'de de hoş görüyle karşılandı. Gören herkes ona sarıldı." dedi.