Liverpool taraftarlarından Taksim'de sevinç gösterisi

4. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool takımının taraftarları Taksim'de sevinç gösterisinde bulundu.

15.08.2019 03:20
Liverpool taraftarlarından Taksim'de sevinç gösterisi

4. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool takımının taraftarları Taksim'de sevinç gösterisinde bulundu.İstanbul'un ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada galip gelen Liverpool takımının taraftarları maçın bitmesinin ardından Taksim Meydanı ve çevresinde toplandı. Burada sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar meşale yaktı.
Polisler, tedbir amacıyla çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
Liverpool taraftarlarından Taksim'de sevinç gösterisi
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