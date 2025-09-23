Haberler

Liverpool Southampton hangi kanalda? Liverpool Southampton maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Liverpool Southampton İngiltere Lig Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Southampton maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Southampton maçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool Southampton maçı yayın bilgisi!

LİVERPOOL SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Southampton maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Yurt dışında maçı veren yabancı kanallar şunlardır:

ABD: Prime Video

Almanya: Sky Go

Bosna Hersek: Arena Sports Premium 1

Fransa: Bein Sports 1

Brezilya: ESPN

LİVERPOOL SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool Southampton maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Türkiye'de yayınlanmıyor.

