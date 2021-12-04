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Liverpool, son dakika golüyle liderlik koltuğuna oturdu

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Liverpool, son dakika golüyle liderlik koltuğuna oturdu

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Chelsea'nin puan kaybettiği haftada deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşan Liverpool, baştan sona üstün oynadığı ve birçok pozisyondan yararlanamadığı karşılaşmayı 90+4. dakikada Divock Origi'nin golüyle kazandı.

Bu galibiyetle puanını 34'e çıkaran Liverpool liderlik koltuğuna oturdu. Wolverhampton ise 21 puanda kaldı.

Aynı saate başlayan diğer maçta Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, sahasında Burnley'yi 1-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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