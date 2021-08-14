Liverpool, sezona Norwich City galibiyetiyle başladı
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Liverpool, sezona Norwich City galibiyetiyle başladı

Liverpool, sezona Norwich City galibiyetiyle başladı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi 3-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi 3-0 yendi.

Diogo Jota'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Liverpool, 65. dakikada Roberto Firmino ve 74. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Brezilyalı futbolcu Firmino, takımının lig tarihindeki 8 bininci golünü kaydederken, Mısırlı yıldız Salah ise Premier Lig'de üst üste beş sezon ilk hafta maçında gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Liverpool'da uzun bir sakatlık dönemini geride bırakan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, 301 gün sonra takımdaki yerini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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