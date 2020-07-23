Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı
Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.
23.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:46
Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.
İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, Chelsea'yi 5-3 mağlup ettiği maçın ardından kupasını aldı. Anfield'ta oynanan maçtan sonra kaptan Jordan Henderson kupayı kaldırırken, puanını 96'ya çıkartan Liverpool, Newcastle United deplasmanında galibiyet alınması halinde sezonu 99 puanla tamamlamış olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA