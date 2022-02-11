Liverpool, sahasında Leicester City'i 2 golle geçti
AA, Bilal Acar - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Leicester City'i 2-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Leicester City'i 2-0 yendi.
Ligin 24. haftasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Leicester City'i konuk etti.
Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri 34. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Liverpool, Diogo Jota'nın 87. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.
Öte yandan, Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmaya yedek başladı.
Bu sonuçla, 1 maç eksiği bulunan Liverpool puanını 51 yaparak lig lideri Manchester City'nin ardından ikinciliği sürdürürken, Leicester City 26 puanla 12. sırada kaldı.
AA / Bilal Acar - Spor