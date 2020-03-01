Liverpool Premier Lig'de 44 maç sonra kaybetti, namağlup şampiyonluk hayalleri suya düştü
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Liverpool Premier Lig'de 44 maç sonra kaybetti, namağlup şampiyonluk hayalleri suya düştü

Liverpool Premier Lig'de 44 maç sonra kaybetti, namağlup şampiyonluk hayalleri suya düştü. Watford kendi evinde Liverpool'u 3-0 mağlup etti.

01.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:37
Liverpool Premier Lig'de 44 maç sonra kaybetti, namağlup şampiyonluk hayalleri suya düştü

İngiltere Premier Lig'de bu sene rekor üstüne rekor kıran ve bileği bükülmeyen 44 maç sonra küme düşme hattındaki Watford'a yenilerek namağlup unvanını kaybetti.


Ligin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Watford'a 3-0 gibi farklı bir skorla yenilen Liverpool'u yıkan goller maçın ikinci yarısında 54. ve 60. dakikalarda Ismaila Sarr ve 72. dakikada ise Troy Deeney'den geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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