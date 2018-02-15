Liverpool Porto'yu Deplasmanda Dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz deplasmanında Porto'yu 5-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı. Porto ile Liverpool Estadio do Dragao'da karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan İngiliz ekibi, 25. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. 29. dakikada Salah farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarı Liverpool'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da konuk takım etkili oldu. Mane 53 ve 85. dakikada, Salah da 69. dakikada fileleri havalandırdı. Böylece Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İngiliz ekibi tur için büyük avantaj elde etti. İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 6 Mart'ta Anfield Road'da oynanacak.

(İHA)