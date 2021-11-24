Liverpool - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Porto maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Liverpool - Porto bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Liverpool - Porto maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Liverpool - Porto karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesiLiverpool - Porto maçı şifresiz mi? Liverpool - Porto maçı hakemi kim? Liverpool - Porto maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Liverpool - Porto Şampiyonlar Ligi' maçı, 24.11.2021 Çarşamba bugün saat 23.00'te oynanacak.
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