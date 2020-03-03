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Liverpool Oyuncularının Everton Galibiyeti Sevinci

2019-20 FA Kupası 3. Tur’unda ezeli rakibi Everton’i genç oyuncusu Curtis Jones’in golüyle 1-0 mağlup eden Liverpool’un genç oyuncuları son düdükten sonra galibiyetin sevincini Anfield’da doyasıya yaşadı.

03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21

2019-20 FA Kupası 3. Tur'unda ezeli rakibi 'i genç oyuncusu Curtis Jones'in golüyle 1-0 mağlup eden 'un genç oyuncuları son düdükten sonra galibiyetin sevincini Anfield'da doyasıya yaşadı.

Kaynak: Dugout

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