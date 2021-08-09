Liverpool - Osasuna maçı ne zaman? Liverpool – Osasuna saat kaçta, hangi kanalda?
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Liverpool - Osasuna maçı ne zaman? Liverpool – Osasuna saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Osasuna maçı ne zaman? Liverpool – Osasuna saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere'nin önemli takımlarından Liverpool bugün Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool - Osasuna maçı ne zaman? Liverpool – Osasuna saat kaçta? Liverpool - Osasuna maçı hangi kanalda?

İngiltere'nin önemli takımlarından Liverpool bugün Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool - Osasuna maçı ne zaman? Liverpool – Osasuna saat kaçta? Liverpool - Osasuna maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde…

LIVERPOOL – OSASUNA MAÇI HANGİ GÜN?

Liverpool - Osasuna Maçı, 09Ağustos Pazartesi günü oynanacak.


LIVERPOOL – OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool - Osasuna Maçı, saat 21:00 başlayacak.

LIVERPOOL – OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ve Osasuna, karşı karşıya geleceği hazırlık maçı, İngiltere'de, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

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