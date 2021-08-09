Liverpool - Osasuna maçı ne zaman? Liverpool – Osasuna saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere'nin önemli takımlarından Liverpool bugün Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool - Osasuna maçı ne zaman? Liverpool – Osasuna saat kaçta? Liverpool - Osasuna maçı hangi kanalda?
İngiltere'nin önemli takımlarından Liverpool bugün Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool - Osasuna maçı ne zaman? Liverpool – Osasuna saat kaçta? Liverpool - Osasuna maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde…
LIVERPOOL – OSASUNA MAÇI HANGİ GÜN?
Liverpool - Osasuna Maçı, 09Ağustos Pazartesi günü oynanacak.
LIVERPOOL – OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Liverpool - Osasuna Maçı, saat 21:00 başlayacak.
LIVERPOOL – OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Liverpool ve Osasuna, karşı karşıya geleceği hazırlık maçı, İngiltere'de, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.