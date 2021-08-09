Liverpool - Osasuna maçı ne zaman? Liverpool – Osasuna saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere'nin önemli takımlarından Liverpool bugün Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool - Osasuna maçı ne zaman? Liverpool – Osasuna saat kaçta? Liverpool - Osasuna maçı hangi kanalda?