Liverpool, Newcastle United karşısında galibiyeti 90+5'te kaçırdı
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Liverpool, Newcastle United karşısında galibiyeti 90+5'te kaçırdı

Liverpool, Newcastle United karşısında galibiyeti 90+5'te kaçırdı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

Anfield Stadı'nda oynanan mücadelede Liverpool, 3. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Konuk ekip Newcastle United'ın 90+5. dakikada Joe Willock ile bulduğu gol, maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Premier Lig'de 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının ardından üçüncü kez 20 gole ulaşan Salah, Liverpool'da bu başarıyı yakalayan ilk oyuncu oldu.

Liverpool'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 54'e yükselten Liverpool 6. sırada, 36 puanlı Newcastle United ise 15. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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