Liverpool, Newcastle United deplasmanından 1 puanla döndü
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Liverpool, Newcastle United deplasmanından 1 puanla döndü

31.12.2020 01:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 01:58
Liverpool, Newcastle United deplasmanından 1 puanla döndü

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'ın konuğu oldu.

İki taraf da karşılaşma boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Liverpool 33, Newcastle United ise 19 puana yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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