Liverpool - Midtjylland UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Liverpool - Midtjylland UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

27.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:38
Liverpool - Midtjylland UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bugün grupların 2. maçları oynanacak. Peki Liverpool - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Liverpool - Midtjylland maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

LİVERPOOL - MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Liverpool - Midtjylland maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

LİVERPOOL - MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Liverpool - Midtjylland maçını Bein Sports 3 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında da yayınlanacak.

LİVERPOOL - MİDTJYLLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Anfield, Liverpool'da oynanacak.

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