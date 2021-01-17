Liverpool - Manchester United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın merak edilen maçları bugün oynanıyor. Peki Liverpool - Manchester Utd maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Liverpool - Manchester Utd maçıdır. Peki Liverpool - Manchester Utd maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Liverpool - Manchester Utd maçı 17 Ocak Pazar günü akşam saat 19:30 'da başlayacaktır.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Liverpool - Manchester Utd maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Anfield Stadyumu, Liverpool'da oynanacak.