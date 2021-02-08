Liverpool - Manchester City maç özeti! Liverpool - Manchester City maç izle! Liverpool Manchester City maç kaç kaç bitti?
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Liverpool - Manchester City maç özeti! Liverpool - Manchester City maç izle! Liverpool Manchester City maç kaç kaç bitti?

08.02.2021 00:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:46
Liverpool - Manchester City maç özeti! Liverpool - Manchester City maç izle! Liverpool Manchester City maç kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig 23.haftasında Liverpool - Manchester City maçı karşılaşması gerçekleşti. Liverpool - Manchester City maç özeti! Liverpool - Manchester City maç izle! Liverpool Manchester City maç kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig 23.haftasında Liverpool - Manchester City maçı karşılaşması büyük bir heyecanla dünyada takip edildi. Manchester City takımının 4 - 1 yendiği maçta İlkay Gündoğan maça damgasını vurdu. Peki Liverpool - Manchester City maç özeti! Liverpool - Manchester City maç izle!Liverpool Manchester City maç kaç kaç bitti?

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ! LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇ İZLE!

İngiltere Premier Lig 23.haftasında Liverpool - Manchester City maçı karşılaşması 7 Şubat Pazar günü Türkiye saatiyle 19.30'da gerçekleşti.Liverpool - Manchester City maçı büyük bir mücadeleyle devam etti. İlk yarının ardından ikinci yarının 49. dakikasında İlkay Gündoğan ilk golüyle Manchester City takımı öne geçti. Ardından 63. dakikadaMohamed Salah Manchester City'e gol atmasıyla Liverpool takımı skoru eşitledi. Heyecanla izlenen mücadelede yine İlkay Gündoğan rakip takıma bir atarak skoru 2-1 çıkardı. Manchester City'de goller bitmiyordu.Liverpool - Manchester City maçında 74. dakikada Raheem Sterling ve 83. dakikada Phil Foden'in golleriyle Machester City skoru 4 -1 yaparak arayı açtı.

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

7 Şubat Pazar günü saat 19.30'da gerçekleşen İngiltere Premier Lig 23.haftasında Liverpool - Manchester City maçı 1- 4 ile Manchester City galibiyet kazandı.

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