Liverpool, Madrid'e Gitti
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, bu gece perdelerini açacak. Nefesleri kesecek maçta son şampiyon Liverpool, geçen yıl kupayı kaldırdığı İspanya’daki Metropolitano Stadı’nda mekanın sahibi Atletico Madrid’in konuğu olacak.
18.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:20
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, bu gece perdelerini açacak. Nefesleri kesecek maçta son şampiyon Liverpool, geçen yıl kupayı kaldırdığı İspanya'daki Metropolitano Stadı'nda mekanın sahibi Atletico Madrid'in konuğu olacak.
Kaynak: Dugout
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