Liverpool maçına protesto engeli

İngiltere Premier Lig'in 34'üncü haftasında bugün oynanması planlanan Manchester United - Liverpool mücadelesi, ev sahibi ekip taraftarlarının kulüp yöneticilerini protestosu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İngiltere Premier Lig'in 34'üncü haftasında bugün oynanması planlanan Manchester United - Liverpool mücadelesi, ev sahibi ekip taraftarlarının kulüp yöneticilerini protestosu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İngiltere Premier Lig'de taraftar protestoları, Manchester United - Liverpool maçının ertelenmesine neden oldu. Kulübün sahibi olan Glazer ailesini protesto etmek amacıyla takımın konakladığı otelde toplanan 200 kadar ev sahibi ekibin taraftarı, daha sonra ise maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'na kadar girerek yönetimi ciddi bir şekilde protesto etti.Olayların ardından Premier Lig yönetimi yaptığı açıklama açıklama ile mücadelenin ertelendiğini duyurdu. Açıklamada, "Old Trafford'taki herkesin güvenliği ve emniyeti son derece önemlidir. Taraftarların duygularını anlıyor ve saygı duyuyoruz ama tüm şiddet eylemlerini ve izinsiz girişleri kınıyoruz. Taraftarların görüşlerini duyuracakları bir çok kanal var ancak bugünkü eylemlerin hiçbir gerekçesi yok. Mücadelenin oynanacağı tarih, zamanı geldiğinde bildirilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı