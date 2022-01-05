Liverpool  maçına koranavirüs engeli

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Arsenal'in Liverpool'u konuk edeceği karşılaşma koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Koronavirüs, İngiltere'de futbol maçlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Daha önce Premier Lig'de birçok karşılaşma takımlarda yaşanan vakalar nedeniyle ileri tarihlere ertelenmişti. Koronavirüsün önüne geçtiği son maç ise Arsenal ile Liverpool arasında oynanacak Lig Kupası yarı finali oldu. Liverpool'da futbolcular ve teknik ekipte çıkan vakalar nedeniyle karşılaşma 20 Ocak Perşembe gününe ertelendi.

Öte yandan iki takımda da teknik direktörler geçtiğimiz hafta oynanan lig maçlarında görev alamadı. Konuk ekipte teknik direktör Jurgen Kloop, deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada, testinin pozitif çıkması nedeniyle yer alamamıştı. Aynı durum Arsenal'de de yaşandı. Teknik direktör Arteta, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Manchester City karşılaşmasında takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Arsenal o karşılaşmadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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