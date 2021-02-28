Liverpool maçı hangi kanalda? Sheffield Utd - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool maçı ne zaman?

Sheffield Utd - Liverpool, İngiltere Premier Lig maçı 28 02 2021 günü ekranlara geliyor. Peki, Liverpool maçı hangi kanalda? Sheffield Utd - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool maçı ne zaman?