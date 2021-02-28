Liverpool maçı hangi kanalda? Sheffield Utd - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool maçı ne zaman?
28.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 28.02.2021 22:31
Sheffield Utd - Liverpool, İngiltere Premier Lig maçı 28 02 2021 günü ekranlara geliyor. Peki, Liverpool maçı hangi kanalda? Sheffield Utd - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool maçı ne zaman?
SHEFFIED UTD - LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN?
Sheffield Utd-Liverpool Maçı 28 Şubat Pazar günü oynanacak.
SHEFFIED UTD - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Sheffield Utd-Liverpool Maçı 22:15'de başlayacak.
SHEFFIED UTD - LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Sheffield Utd ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier LigMaçı Bramall Lane Stadyumu, Sheffield'da oynanacak.
SHEFFIED UTD - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Sheffield Utd ile Liverpool maçını canlı olarak yayınlıyor.