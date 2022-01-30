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Liverpool, Luis Diaz'ı renklerine bağladı

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Liverpool, Luis Diaz'ı renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ı Portekiz'in Porto takımından transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ı Portekiz'in Porto takımından transfer etti.

Liverpool Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da giyen Diaz ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Liverpool, transferin detaylarına ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, 25 yaşındaki futbolcunun 5,5 yıllık sözleşmeye imza attığını, bonservis bedelinin de 45 milyon avro civarında olduğunu paylaştı. Sözleşmede Diaz'ın performansına bağlı olarak 15 milyon avroluk ek ödeme maddesinin bulunduğu da öne sürüldü.

2019'da Porto'ya gitmeden önce ülkesinin Barranquilla ve Atletico Junior kulüplerinde oynayan Diaz, bu sezon Portekiz Premier Lig'de çıktığı 18 maçta 14 gol attı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Premier Lig, Liverpool, Portekiz, Porto, Spor, Haber

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