Liverpool, Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal ile golsüz berabere kaldı - Haberler Spor
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Liverpool, Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal ile golsüz berabere kaldı

Liverpool, Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal ile golsüz berabere kaldı
AA / Bilal Acar - Haberler | Spor

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Liverpool, konuk ettiği Arsenal ile 0-0 berabere kaldı.

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Liverpool, konuk ettiği Arsenal ile 0-0 berabere kaldı.

Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Londra temsilcisi Arsenal'i konuk etti.

Karşılaşma boyunca iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Arsenal'de Granit Xhaka, karşılaşmanın 24. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Liverpool, 20 Ocak'ta Emirates Stadı'nda oynanacak yarı finalin ikinci maçında Arsenal'e konuk olacak.

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AA / Bilal Acar - Spor Haberleri

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