Liverpool, Konate'yi renklerine bağladı
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Liverpool, Konate'yi renklerine bağladı

Liverpool, Konate'yi renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Fransız stoper Ibrahima Konate'yi Alman kulübü Leipzig'den transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Fransız stoper Ibrahima Konate'yi Alman kulübü Leipzig'den transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giyen Konate ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Liverpool, 22 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 35 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Sochaux'da başlayan Konate, 2017 yazında bedelsiz olarak Leipzig'e transfer olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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