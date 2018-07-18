Liverpool, Karius'un Yerine Alisson Becker'i Alıyor
Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde büyük hatalar yapan Karius'un yerine Roma'nın kalecisi Alisson Becker'i transfer etmek istiyor.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde büyük hatalar yapan Loris Karius'un yerine kaleci arayışlarını sürdürüyor. İngiliz kulübünün ilk adayı Roma'nın kalecisi Alisson Becker.
İtalya Serie A Liginde çıkış gösteren Alisson, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Roma'ya büyük katkı sağlamıştı. Guardian'ın haberine göre Liverpool, Alisson için Roma'ya 70 milyon euro teklif etti.
ALLISON 37 MAÇTA 28 GOL YEDİ
Geçtiğimiz sezon ligde 37 maça çıkan Alisson, kalesinde 28 gol görürken 17 maçta kalesini gole kapattı. Oyuncunun Roma ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor
Brezilyalı kaleci Alisson, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupasında da 5 maçta forma giydi. 25 yaşındaki file bekçisi bu mücadelelerde kalesinde 3 gol gördü.
YORUMLAR (5)
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ALISON BEKER DE OKADAR PARA ETMEZZZCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bence alman kalaeci daha iyi. tek maça bakmamak gerekCevap Yaz 1 Yayından KaldırFERAT: herkes muslera değil be üstad baksana musleranında sayılmaz hataları oldu fakat gene takımının taraftarın ve teknik heyetin gözdesi bi kalemde silinmez karius bize gelse keşke musleranın yedeği olurdu.Yayından Kaldır
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her yerde böyledir bu. Büyük işler yaparsın ama bir hataya gözünün yaşına bakmazlar..!Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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BEN FENEVİN YENİ HOCASI COMOLOGGO LİVERPOLUN KALECİSİ Loris Karius VOLKANDAN İYİ BİZE VERİN BU KALECİYİ BİZDE SİZE AYI VOLKANI VERELIM ADALETLİ BİR DEĞİŞİM OLURCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır