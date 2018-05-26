Liverpool Kalecisi Karius'un Büyük Hatasında Benzema Topu Ağlarla Buluşturdu
Liverpool Kalecisi Karius'un topu eliyle oyuna sokmak istediği sırada Benzema araya girdi ve takımı Real Madrid'i dev finalde öne geçirdi.
Real Madrid, Liverpool kalecisi Karius'un büyük hatasının ardından Kiev'de 1-0 öne geçti.
Defansın arkasına atılan topu rahatlıkla kontrol eden genç kaleci topu oyuna sokmakta acele etti.
Boş pozisyondaki Lovren ile topu buluşturmak isteyen Karius, yakınındaki Benzema'nın topa hamle yapacağını düşünmeden topu elinden çıkardı.
BENZEMA FIRSATI KAÇIRMADI
Real Madrid'in Fransız golcüsü Benzema topa ayağıyla hamle yaptı ve meşin yuvarlağa dokundu. Herkesin şaşkın bakışları arasında top ağlara gitti ve Real Madrid zorlu finalde 1-0 öne geçti.
YORUMLAR (5)
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Volkan a kurban olsun fenerliler bu nasıl bir kaleciydi öyleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Liverpool un yedigi gollerde tuhaf kokular var böyle bir sey futbol tarihinde yok arastirilmasi lazim yazik oldu Salah li maneli LiverpoolaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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O eldivenleri duvara as. . Bir daha da giyme lütfen. . Yazık oldu Liverpool a :(Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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maçın tek kazananı bahis şampiyonu liverpool un kalecisi olduCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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LİVERPOL KALECİSİ İDDİA OYNADI SANIRIM BU NASIL KALECİ BÖYLECevap Yaz 2 Yayından Kaldır