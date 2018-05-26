Liverpool Kalecisi Karius'un Büyük Hatasında Benzema Topu Ağlarla Buluşturdu

Real Madrid, Liverpool kalecisi Karius'un büyük hatasının ardından Kiev'de 1-0 öne geçti.

Defansın arkasına atılan topu rahatlıkla kontrol eden genç kaleci topu oyuna sokmakta acele etti.

Boş pozisyondaki Lovren ile topu buluşturmak isteyen Karius, yakınındaki Benzema'nın topa hamle yapacağını düşünmeden topu elinden çıkardı.

BENZEMA FIRSATI KAÇIRMADI

Real Madrid'in Fransız golcüsü Benzema topa ayağıyla hamle yaptı ve meşin yuvarlağa dokundu. Herkesin şaşkın bakışları arasında top ağlara gitti ve Real Madrid zorlu finalde 1-0 öne geçti.