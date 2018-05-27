Liverpool Kalecisi Karius Özür Diledi

Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 mağlup oldu. 3 golün 2'sinde hatası olan Alman kaleci Loris Karius, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.

talkSPORT'a konuşan Karius, "Şu anda hiçbir şey hissetmiyorum. Bugün takımımın yenilmesine sebep oldum." dedi.

"ZAMANI GERE ALABİLSEM ALIRDIM"

"Herkes adına çok üzgünüm. Herkes, takım ve kulüp adına üzgünüm. Hatalar bize pahalıya mal oldu."

"Zamanı geri alabilseydim alırdım. Takımım adına çok üzgünüm. Bugün onları yüzüstü bıraktığımı biliyorum."

"Şu an her şey çok zor ancak bir kalecinin hayatı bu. Tekrar kafanızı kaldırmanız gerekiyor."