Liverpool Kalecisi Karius Özür Diledi
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e mağlup olan Liverpool'da 2 hatalı gol yiyen kaleci Loris Karius özür diledi.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 mağlup oldu. 3 golün 2'sinde hatası olan Alman kaleci Loris Karius, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.
talkSPORT'a konuşan Karius, "Şu anda hiçbir şey hissetmiyorum. Bugün takımımın yenilmesine sebep oldum." dedi.
"ZAMANI GERE ALABİLSEM ALIRDIM"
"Herkes adına çok üzgünüm. Herkes, takım ve kulüp adına üzgünüm. Hatalar bize pahalıya mal oldu."
"Zamanı geri alabilseydim alırdım. Takımım adına çok üzgünüm. Bugün onları yüzüstü bıraktığımı biliyorum."
"Şu an her şey çok zor ancak bir kalecinin hayatı bu. Tekrar kafanızı kaldırmanız gerekiyor."
YORUMLAR (26)
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Ulan ne top tutabiliyor Ne gozyasini tutabiliyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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BAL GİBİ ŞİKE YAPMIŞ BU ALMANCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU MAÇİN GİTMESİNE SEBEB 1 KARİUS 2 RAMOC 3 SALAHIN SAKATLANMASI RAMOC KIRMIZI YEMESİ GEREKİRDİCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şikeci ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Aynı Volkan :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır