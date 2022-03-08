Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Liverpool - Inter karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Liverpool - Inter maçı şifresiz mi? Liverpool - Inter maçı hakemi kim? Liverpool - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Inter maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

08-03-2022 LİVERPOOL VS INTER MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Liverpool ile Inter arasındaki Uefa Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL-INTER MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL-INTER MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL-INTER MAÇI HANGİ GÜN?

Liverpool-Inter Maçı, 08 Mart Salı günü oynanacak.

LİVERPOOL-INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool-Inter Maçı, saat 23:00 başlayacak.

LİVERPOOL-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ve Inter, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

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