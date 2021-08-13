Liverpool, Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'ın sözleşmesini yeniledi.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'ın sözleşmesini yeniledi.
Liverpool Kulübü, 30 yaşındaki stoper Van Dijk'ın 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Van Dijk, 2018'de 75 milyon sterlin karşılığında Southampton'dan transfer edilmişti. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, 8 maçta Liverpool forması giyebilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan