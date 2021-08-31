Liverpool, Henderson ile sözleşme yeniledi
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Liverpool, Henderson ile sözleşme yeniledi

Liverpool, Henderson ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kaptan Jordan Henderson'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kaptan Jordan Henderson'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun kontrat süresinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Liverpool'da 2011 yılından bu yana forma giyen Henderson, 394 karşılaşmada görev alırken, 30 gole imza attı.

Henderson, İngiltere Milli Takımı'nda ise 64 maçta görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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