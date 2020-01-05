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Liverpool, FA Kupası'nda 4. tura çıktı

Liverpool, Everton'ı 1-0 yenerek İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda 4. tura yükseldi.

05.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:32
Liverpool, FA Kupası'nda 4. tura çıktı

, 'ı 1-0 yenerek Federasyon (FA) Kupası'nda 4. tura yükseldi.

İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ile Everton, FA Kupası'nın 3. turunda karşılaştı. Ligi açık ara lider götüren Liverpool, sahası Anfield Stadı'nda oynanan müsabakaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

Liverpool, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Curtis Jones'un 71. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı ve tur atladı.

Kaynak: AA
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