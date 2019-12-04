Liverpool, Everton'a Hazır

04.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:13

İngiltere Premier Ligi'nde 15. hafta maçında Liverpool evinde Everton ile karşılaşıyor. İki takım arasında yapılan son karşılaşma 0-0 berabere tamamlanmıştı. Anfield'de oynanan son müsabakayı ise Liverpool 1-0 kazanmıştı.