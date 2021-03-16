Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı tek golle mağlup etti
16.03.2021 03:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 03:18
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yendi.
Ligin 28. haftasının kapanış maçında Liverpool, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.
Liverpool, maçın ilk yarısını 45+2. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.
Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri, ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak maçta 90 dakika oynadı.
Ligde 2 maçın ardından galibiyet elde eden Liverpool puanını 46'ya yükseltirken, Wolverhampton 35 puanda kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar