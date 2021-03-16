Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı tek golle mağlup etti
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Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı tek golle mağlup etti

16.03.2021 03:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 03:18
Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı tek golle mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yendi.

Ligin 28. haftasının kapanış maçında Liverpool, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.

Liverpool, maçın ilk yarısını 45+2. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.

Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri, ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak maçta 90 dakika oynadı.

Ligde 2 maçın ardından galibiyet elde eden Liverpool puanını 46'ya yükseltirken, Wolverhampton 35 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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