Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'a yeni sözleşme
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Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'a yeni sözleşme

Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'a yeni sözleşme
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla dört yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Liverpool'un altyapısından yetişen Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016 yılından bu yana 179 maçta görev yaptı.

Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundaki yerini alamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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