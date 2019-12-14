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Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 8. galibiyet

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, Watford'u 2-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı.

14.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:30
Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 8. galibiyet

İngiltere Premier Lig'de lider , Watford'u 2-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı.

Ligin 17. hafta mücadelesinde Liverpool, Anfield Stadı'nda Watford'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 38 ve 90. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 49'a çıkarırken, lig sonuncusu Watford 9 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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