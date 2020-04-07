Liverpool’dan özür mektubu Premier Lig’in açık ara farkla lideri olan Liverpool, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndermişti.

Premier Lig’in açık ara farkla lideri olan Liverpool, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndermişti. Kulüp, bu karar duyulur duyulmaz kamuoyundan büyük tepkiler almıştı. Fakat kulübün CEO’su Peter Moore, taraftarlara hitaben kaleme aldığı bir mektupta bu kararlarından vazgeçtiklerini ve özrünü sunduğunu ifade etti.

Moore, ücretsiz izin uygulaması yerine alternatif planlar üzerinde çalıştıklarını söylerken global ölçekte sağlık durumlarının bir an önce düzelmesine odaklandıklarını ve futbolu sonrasında düşüneceklerini belirtti.

“Amacımız kimseyi işten çıkarmadan veya maaş kesintisi yapmadan kulüp personelini korumaktı fakat buna dair ilk başlarda yanlış bir karar aldığımıza inanıyor ve üzüntülerimizi belirtiyoruz. Buna benzer bir kararla kulüp tarihinde bir daha karşılaşmayacağınıza söz veriyorum.” Liverpool dışında Newcastle United, Tottenham, Bournemouth ve Norwich City’nin bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdiği biliniyor.