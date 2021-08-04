Liverpool'dan kaleci Alisson Becker'e yeni sözleşme
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Liverpool'dan kaleci Alisson Becker'e yeni sözleşme

Liverpool'dan kaleci Alisson Becker'e yeni sözleşme
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in sözleşmesini yeniledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in sözleşmesini yeniledi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2018 yılında Roma'dan Liverpool'a transfer olan Alisson Becker, tüm kulvarlarda 130 maça çıktı.

Alisson Becker, İngiliz temsilcisiyle Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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