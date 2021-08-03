Liverpool'dan Fabinho'ya yeni sözleşme
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Liverpool'dan Fabinho'ya yeni sözleşme

Liverpool'dan Fabinho'ya yeni sözleşme
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı futbolcusu Fabinho'nun sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı futbolcusu Fabinho'nun sözleşmesini uzattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2018 yılında Monaco'dan Liverpool'a transfer olan Fabinho, tüm kulvarlarda 122 maça çıktı, 3 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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