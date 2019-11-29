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Liverpool'da sakatlanan Fabinho en az 4 hafta yok

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool'un orta saha oyuncusu Fabinho, sakatlığı nedeniyle en az dört hafta forma giyemeyecek.

29.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:42
Liverpool'da sakatlanan Fabinho en az 4 hafta yok

İngiltere Premier Lig'in lideri 'un orta saha oyuncusu Fabinho, sakatlığı nedeniyle en az dört hafta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool ile arasından hafta içi oynanan karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Ayak bileği bağlarında zedelenme tespit edilen 26 yaşındaki Fabinho, yeni yıla kadar yeşil sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon ligde topladığı 37 puanla açık ara lider konumda yer alan Liverpool'da Fabinho, her kulvarda 19 maçta forma giydi.

Kaynak: AA
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