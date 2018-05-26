Liverpool'da Muhammed Salah, Sakatlığı Nedeniyle Oyundan Alındı
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı ve oyundan çıktı. Salah oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya geldi.
İngiliz ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Real Madrid'in tecrübeli futbolcusu Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Sağ omzunun üstüne düşen yıldız futbolcu oyuna bir iki dakika daha devam ettikten sonra kendisini gözyaşları içinde yere bıraktı.
Oyuna devam edemeyen Salah'ın yerine Lallana dahil oldu.
RAMOS ISLIKLANDI
Liverpool taraftarı Muhammed Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'u her topla buluştuğunda ıslıkladı.
YORUMLAR (28)
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Bu gozel Mubarak ramazan ayinda bu Muhammad saleh acaba top mac icinmi agliyor yoksa kendisinin kafir kulubuna satilib oruc tuta bilmediyi icinmi agliyor ALLAH bilir onun kalbinden neler keciyorCevap Yaz 1 7 Yayından KaldırNOYANNN: acaba sen neyin kafasını yaşıyosunYayından KaldırEKMEK EKMEKKKK: bu adamın işi bu işten para kazanıyor oruc tutar tutmaz o allah ile kendisi arasında kafir dedigin klupten sonucta ekmek yıyor bu adam. seninde yazdıgın gibi Allah bilir Allah karar verir bu durumda senin benim gibi aciz kullara laf demek düşmez5 1 Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: ekmek kazandığı kulübün menfaati içinse tutmayabilir. Yobazlığın alemi yok3 2 Yayından Kaldır
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Müslüman dusmanlariCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır